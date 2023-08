Frau bekommt über 50 Amazon-Pakete, hat aber nichts bestellt

Eine Kanadierin hat laut eigenen Angaben in den vergangenen 2 Monaten 50 Amazon-Pakete zugestellt bekommen, obwohl sie gar nichts bestellt hat. Das berichtet der Nachrichtensender CBC. In den Paketen befanden sich Schuhe. Anca Nitu hatte oft keine Gelegenheit, die Sendungen abzulehnen, da sie die Lieferant*innen einfach auf ihrer Veranda hinterließen.

UPS hat der Frau inzwischen Zollrechnungen im Umfang von 300 Dollar in Rechnung gestellt. “Es kommen immer mehr und es hört einfach nicht auf”, sagt Nitu zu CBC. “Ich fange schon zu zittern an, wenn ich ein Paket an meiner Haustür sehe”, so die Frau.

Versendet werden die Schuhe nicht von Amazon selbst, sondern von verschiedenen Menschen, die meinten, eine Rücksendung zu tätigen. Auf dem entsprechenden Rücksendeetikett war Nitus Adresse aufgedruckt.

Rücksende-Schema

Die Konsumentenschutzorganisation Better Business Bureau erklärt gegenüber CBC, dass es sich vermutlich um ein betrügerisches Rücksende-System handelt. Hintergrund ist, dass Verkäufer*innen auf Amazons Marketplace eine Adresse angeben müssen, wo Retourware hingeschickt wird. Sie sind dann für dafür entstehende Kosten der Rücksendung verantwortlich. Für Verkäufer aus Fernost, wie etwa China, eine teure Angelegenheit.

Kümmern sie sich nicht selbst um die Rücksendungsabwicklung, fallen Lagerhaus-Kosten vonseiten Amazon an. Auch dann, wenn die Firmen keine Rücksendungen entgegennehmen wollen, verrechnet Amazon Entsorgungskosten der Produkte.

Um das zu umgehen, geben Unternehmen oft beliebige Privatadressen im jeweiligen Land als Rücksende-Adressen an. Das und der Verzicht auf die retournierte Ware kommen den Unternehmen billiger, als Rücksendungen nach China oder die Vernichtungskosten von Amazon.