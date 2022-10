Amazon stoppt Tests für seinen Lieferroboter

Das Scout-Projekt wurde 2019 in mehreren US-Bundesstaaten gestartet. 400 Mitarbeiter*innen sind betroffen.

Amazon will die Tests für seinen Lieferroboter Scout beenden. Berichten zufolge werde das gesamte Scout-Team, das weltweit aus etwa 400 Mitarbeiter*innen besteht, aufgelöst. Die Amazon-Sprecherin Alisa Carroll hat gegenüber The Verge aber mitgeteilt, dass das Scout-Programm nicht zur Gänze gestoppt, sondern lediglich schlanker gemacht werde. Es gebe außerdem immer noch ein Team, das sich Scout verschrieben habe.

„Während unseres begrenzten Scout-Feldversuchs haben wir daran gearbeitet, ein einzigartiges Liefererlebnis zu schaffen, aber durch Feedback erfahren, dass es Aspekte des Programms gibt, welche die Kundenbedürfnisse nicht erfüllen“, gibt Carroll an. Die Feldversuche würden daher beendet und das Programm neu ausgerichtet.

„Wir arbeiten während dieses Übergangs mit den Mitarbeitern zusammen und passen sie an offene Stellen an, die am besten zu ihren Erfahrungen und Fähigkeiten passen“, ergänzt sie.

Wirtschaftlichkeit ist fraglich

Das Projekt wurde 2019 gestartet und in mehreren US-Bundesstaaten getestet. Die semiautonomen Roboter kamen dabei in unterschiedlichen Ausführungen, etwa als Kühlbox-große Maschinen auf Rädern wie Scout oder als Kapseln in der Größe von kleineren Autos. Normalerweise sollen die Roboter Lieferungen von lokalen Verteilzentren zu den Empfänger*innen bringen.

Die aktuelle Entwicklung könnte darauf schließen lassen, dass diese Technologie wirtschaftlich nicht sehr sinnvoll ist. Denn die Roboter müssen oft aus der Ferne überwacht werden – vor allem dann, wenn unvorhergesehene Situationen eintreten. Zudem bewegen sie sich in Schritttempo – gegenüber konventionellen Kurieren bringt das grundsätzlich keinen Vorteil.

Wachstum im Einzelhandelssektor verlangsamt

Laut Bloomberg sei die Entscheidung, die Scout-Tests einzustellen, ein Schritt, um spekulativere Investitionen zu reduzieren, weil sich das Wachstum im zentralen Einzelhandelssektor verlangsamt. Ob auch der Drohnenlieferdienst Amazon Prime Air, der bereits 2016 angekündigt wurde, bald ein ähnliches Schicksal erfahren wird, wird sich zeigen.