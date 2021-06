Heimlich gefilmtes Video: Amazon zerstört unverkaufte Produkte

Amazon zerstört jeden Tag Produkte. Alleine in einem Lager in Schottland, sollen es wöchentlich über 100.000 Stück sein.

ITV News ist es gelungen, sich Undercover bei diesem Lager einzuschleusen. In dem Video auf der ITV-Website ist zu sehen, wie am Bildschirm Anweisungen für die Mitarbeiter ausgegeben werden, Notebooks, Kopfhörer, Bücher, Schmuck, Besteck, Spielzeug und viele andere Waren zur Vernichtung zu bringen.

Wöchentlich werden 130.000 Produkte zerstört

Ein Ex-Mitarbeiter hat ITV News auf die Spur der Zerstörungsorgie gebracht. Ihm zufolge war das Ziel, wöchentlich 130.000 Produkte zu vernichten. Gut die Hälfte war originalverpackte Neuware. Die andere Hälfte war Rücksendungen, im guten Zustand.

In einigen Wochen sollen sogar bis zu 200.000 Produkte, nur in den einem Amazon-Lager in Dunfermline, Schottland, zur Zerstörung markiert gewesen sein. Amazon zufolge spende man bereits viele der Produkte, bevor sie zerstört werden. Ein geleaktes Dokument aus dem Lager zeigt, wie wenig gespendet wird. In einer Woche im April wurden 128.000 Gegenstände vernichtet, aber nur 28.000 gespendet.

Laut den Recherchen von ITV News wurden Elektronikgeräte in ein nahes Recycling-Center gebracht. Der Großteil der zerstörten Ware landete auf einer nahegelegenen Mülldeponie.