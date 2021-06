Amazon-Beschäftigte streiken am Prime Day

Die deutsche Gewerkschaft Verdi ruft während der Rabattaktion des Onlinehändlers Amazon, dem sogenannten Prime Day, die Beschäftigten in Deutschland zum Streik auf. Amazon mache an den Aktionstagen Milliardenumsätze, „den Kundenansturm müssen die Beschäftigten in den Versandzentren bewältigen und bekommen für die zusätzlich verschärfte Arbeitsbelastung keinen Cent mehr“, kritisierte Orhan Akman von Verdi am Sonntag.

Streik an 7 Amazon-Standorten

Am Montag und Dienstag sollen die Angestellten an sieben Standorten des Konzerns daher die Arbeit niederlegen. Die Streiks in Werne, Leipzig, Rheinberg, Bad Hersfeld, Koblenz und Graben sollen laut Verdi in der Nacht auf Montag beginnen und bis einschließlich Mittwoch fortgesetzt werden. „Die Gewinne fließen allein in die Taschen des Konzerns und seiner Shareholder, während den Beschäftigten weiterhin eine tarifvertragliche Entlohnung sowie gute und gesunde Arbeitsbedingungen verwehrt werden“, fügte Akman hinzu.