An Hauswand projiziertes Verkehrszeichen täuscht smartes Auto

Eine Drohne und ein Projektor reichen aus, um smarte Systeme von Pkw zu täuschen. Das hat Ben Nassi von der israelischen Ben-Gurion-Universität bewiesen.

Der Test wurde auf dem Universitätsgelände durchgeführt. Das Auto war ein Renault Captur mit dem Assistenzsystem Mobileye 630 Pro. Dieses hat eine Kamera, um bei Kollisionsgefahr zu warnen und das aktuelle Geschwindigkeitslimit anzuzeigen. Dazu werden Verkehrszeichen durch die Kamera erfasst.

Für den Test wurde eine Drohne mit einem Projektor ausgestattet. So wurde ein Tempo 90 Verkehrszeichen an eine Hauswand gebeamt. Das Assistenzsystem erkannte dies als echtes Verkehrszeichen und zeigte am Display an, dass Tempo 90 erlaubt ist. Auf dem Gelände der Universität darf man aber maximal Tempo 30 fahren.