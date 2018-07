Uber testet nach tödlichem Unfall wieder selbstfahrende Autos

Zwei Menschen an Bord

Die Uber-Roboterautos werden allerdings nur im „manuellen Modus“ betrieben, heißt es in einem Bericht von „Engadget“. Zudem werden speziell trainierte „Mission Specialists“ eingesetzt, die am ursprünglichen Fahrersitz Platz nehmen und im Notfall jederzeit eingreifen können. Ein zweiter Spezialist sitzt zudem daneben und nimmt alle interessanten Ereignisse auf, heißt es in dem Bericht.



Uber gibt zudem an, einige Änderungen seit dem Unfall vorgenommen zu haben. Es soll etwa ein Echtzeit-Fahrer-Monitoring-System installiert worden sein, das die volle Aufmerksamkeit der Spezialisten auf sich ziehen soll. Sind diese unaufmerksam, soll das System sie warnen, damit sie die Geschehnisse auf der Straße ganz genau verfolgen. Die Warnung soll etwa wie akkustischem Audio-Signal erfolgen, heißt es.