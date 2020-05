Android-Werksrücksetzung löscht Daten nicht vollständig

Eine Funktion, die vermeintliche Sicherheit verspricht, ist bei der Rekonstruktion der Daten offenbar völlig wirkungslos: Die vollständige Speicherverschlüsselung. Der Speicherplatz, auf dem der Schlüssel dafür gelagert wird, wird bei der Rücksetzung auf Werkseinstellungen nämlich nicht gelöscht. Wenn Angreifer das vom Nutzer verwendete Passwort knacken, können sie die nicht gelöschten weiteren Datenfragmente auslesen.

Vierstellige PIN-Codes stellen dabei nur eine geringe Hürde dar. Sie können in wenigen Sekunden geknackt werden. Bei längeren Passwörtern kann die Aufgabe einige Stunden bis Tage in Anspruch nehmen. Werden sehr komplizierte Passwörter, inklusive Groß- und Kleinschreibung, Zahlen und Symbolen, verwendet, so sind Angreifer theoretisch jahrelang damit beschäftigt. Allerdings muss der Nutzer dieses komplizierte Passwort auch bei jedem Entsperrvorgang eingeben. Den Aufwand tut sich kaum jemand an.