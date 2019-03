Anonym suchen per Proxy: Was der neue Startpage-Dienst taugt

Um Fehler handelt es sich bei den nicht funktionierenden Aufrufen nicht. Der Proxy-Server von Startpage leitet die Anfragen der Nutzer an die Zielseiten nämlich nicht bloß weiter, sondern editiert sie. So werden verräterische Header, die Informationen über Systemsprache, Betriebssystem oder andere Hard- und Softwareinformationen so weit möglich vom Proxyserver mit anonymen Standarddaten ersetzt. Das gilt auch für JavaScript-Aufrufe. Damit will Startpage gewährleisten, dass möglichst viele Tracking-Methoden ins Leere laufen. Das Absenden ausgefüllter Textfelder ist im Proxy-Modus nicht möglich. Deshalb funktioniert auch die Anmeldung auf Plattformen, die Nutzerkonten verwenden, nicht.

Diese Anpassungen erklären auch die längeren Ladezeiten. Seiten, die solche Informationen benötigen, funktionieren deshalb beim Proxy-Zugriff unter Umständen nicht. Im Test hat das Aufrufen von alltäglich genutzten Seiten bis auf wenige Ausnahmen gut funktioniert. Jeder Aufruf im Proxy-Modus findet im privaten Modus des verwendeten Browsers statt. Damit soll verhindert werden, dass Cookies im Browser platziert werden, die den Nutzer über Sitzungen hinweg identifizierbar machen.

Fazit

Die Idee, Links über einen Proxy-Server anzusurfen, ist gut. Diese Funktion so umzusetzen, dass jeder sie mit einem Klick nutzen kann, ist noch besser. Die längeren Ladezeiten nehmen wir gerne in Kauf, wenn wir dafür Seiten, denen wir nicht mit unseren Daten trauen, mit einer zusätzlichen Schutzschicht ansurfen können. Das ist auch der Zweck des ganzen Angebots: Wer ein Suchergebnis findet, das nicht vertrauenswürdig ist, kann dieses so ansurfen und seine Privatsphäre wahren.

Eine Nutzung als Proxyserver für sämtliche Webseitenaufrufe ist möglich, aber nicht intendiert. Hier wäre der ständige Umweg über die Startpage-Suche wohl schlicht zu mühsam. Ob Nutzer dem Anonymisierungsdienst trauen ist, wie bei allen derartigen Angeboten, am Ende die Gretchenfrage. Für Startpage spricht in diesem Zusammenhang, dass es sich um ein europäisches Unternehmen handelt, das in der Vergangenheit schon von Datenschutz-Granden wir Edward Snowden, Max Schrems oder Epicenter Works empfohlen wurde. Skandale gab es bisher nicht und auf Wunsch werden ausschließlich europäische Server zur Abwicklung von Nutzeranfragen genutzt. Wer bereits einen VPN-Dienst nutzt, der keinen eigenen Proxy-Dienst unterstützt, kann unter Umständen trotzdem vom Startpage-Dienst profitieren, da das Fingerprinting anhand von Systemparametern nochmals erschwert wird.