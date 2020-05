Apple kannte Sicherheitslücke lange vor Nacktfoto-Skandal

Balic hat Apple am 26. März per E-Mail davon in Kenntnis gesetzt, dass es ihm gelungen ist, einen Sicherheitsmechanismus, der das Knacken von Zugangsdaten mit Brute-Force-Methoden verhindern soll, zu umgehen. So konnte er einfach so lange raten, bis er das richtige Passwort gefunden hat. Auch bei Apples Online-Meldestelle für Schwachstellen hat Balic den Fehler eingereicht.

Ein Apple-Angestellter hat Balic daraufhin kontaktiert, in einem Mail vom 6. Mai war die Sicherheitslücke aber immer noch offen. Nach dem Nacktfoto-Skandal hat Apple verschiedene Verbesserungen der Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen.