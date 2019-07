Apple macht sich mit riesigem Werbeplakat über Google lustig

"We're in the business of staying out of yours" - zu Deutsch etwa "wir beschäftigen uns damit, uns aus deinen Angelegenheiten rauszuhalten" prangt in riesigen Lattern gegenüber dem Büro von Sidewalk Labs in Toronto. Sidewalk Labs ist eine Google-Tochter, die ein ganzes Stadtviertel, Quayside, zur Smart City machen will. Dazu werden u.a. eine Vielzahl an Sensoren eingesetzt, die jede Bewegung der Besucher von Quayside überwachen.

Sidewalk Labs sieht sich deswegen der Kritik von Datenschützern ausgesetzt, auch wenn das Unternehmen beteuert, die gesammelten Daten an niemanden weiterzugeben. Apple nutzt die aufgeheizte Stimmung währenddessen süffisant aus.