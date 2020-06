Apple soll Songs von iPods gelöscht haben

Apple-Sicherheitschef Augustin Farrugia rechtfertigte das Vorgehen damit, dass man die Nutzer „nicht verwirren“ wollte. Apple sei damals Ziel zahlreicher Hacker-Angriffe gewesen. Updates, mit denen nicht bei Apple gekaufte Musik gelöscht wurde, seien aus Sicherheitsgründen notwendig gewesen, so Farrugia.

In der bereits vor Jahren eingebrachten Sammelklage, die seit Anfang der Woche verhandelt wird, wird Apple vorgeworfen, mit technischen Maßnahmen des Preise seines Musik-Players iPod künstlich in die Höhe getrieben zu haben. Apple habe verhindert, dass mit dem iPod auch Musik-Downloads anderer Anbieter abgespielt werden könnten und so Kunden vom Kauf günstigerer Abspielgeräte abgehalten. Die Kläger fordern Schadenersatz in der Höhe von 350 Millionen Dollar.