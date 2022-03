AR-Brillen in der Industrie sicher einsetzen

Augmented Reality verbinden viele Technik-Interessierte mit smarten Brillen, die in Zukunft Messenger-Nachrichten oder Wegweiser einblenden, ohne dass man dafür aufs Handy schauen müsste. Viele Firmen, darunter Apple und Meta, arbeiten daran, diese Geräte als futuristische, aber modische Gadgets auf den Konsument*innen-Markt zu bringen. In der Industrie werden solche AR-Headsets schon längst eingesetzt und sollen in der Zukunft immer häufiger Bestandteil des Arbeitsalltags sein.

Sie zeigen wichtige Informationen, helfen bei der Dokumentation und liefern Anleitungen für Schulungen. Doch für den täglichen und langfristigen Einsatz am Arbeitsplatz muss man auch mögliche Probleme und Gefahren für die Nutzer*innen identifizieren und vorbeugen. Das hat die Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) zusammen mit dem Austrian Institut of Technology (AIT) gemacht. Ihre Studie wurde aus dem Digifonds Arbeit 4.0 der Arbeiterkammer gefördert und hat Probleme und mögliche Richtlinien bei der Benutzung herausgearbeitet.

Belastung messen

Dafür wurden die Teilnehmer*innen mit einer HoloLens ausgestattet und mit Sensoren am Hals verkabelt. Damit wurden die Muskelaktivität und Kopfbewegung getrackt. So konnten Rückschlüsse auf die Belastung der Teilnehmer*innen gezogen werden. Sie führten an einer Werkbank Aufgaben durch, die sie protokollierten. In Situationen wie diesem Test-Szenario wird die Brille für die Qualitätskontrolle bestimmter Produktionsteile eingesetzt. Das bedeutet, Messungen werden automatisch über die Brille eingelesen und dokumentiert. Mögliche Mängel können damit auch gleich fotografiert werden.