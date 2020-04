Arbeiten an dritter Mandalorian-Staffel angelaufen

Noch vor dem Start der zweiten Staffel von The Mandalorian ist die Vorproduktion für die dritte Staffel des Serienhits von Disney+ auf Schiene, berichtet das Fachmagazin Variety.

Jon Favreau, der Schöpfer des Star-Wars-Spinoffs, schreibe bereits seit einiger Zeit an den Drehbüchern, auch an künstlerische Konzepten für die Fortsetzung werde seit einigen Wochen getüftelt, heißt es in dem Bericht. Vor zwei Tagen wurde laut "Variety" auch die Arbeit am Produktionsdesign aufgenommen.

Zweite Staffel startet im Oktober

Die Arbeiten an der zweiten Staffel der Serie mit Baby Yoda wurden im vergangenen Monat beendet. Sie soll im Oktober Premiere feiern. Davor sollen Fans der Serie auch eine Dokuserie zu The Mandalorian zu sehen bekommen. Sie wird am Star Wars Day, der am 4. Mai gefeiert wird, starten.