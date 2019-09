Area 51 Raid: Memes und Party statt Aliens

Von den Millionen Menschen, die laut Facebook-Veranstaltung den Sturm auf die berüchtigte Area 51 vornehmen wollten, blieben nach Angaben des Bezirkssheriffs von Nye in Nevada noch etwa 40 Mutige übrig. Sie hatten sich in der 50-Seelen-Gemeinde Rachel eingefunden, um das Alien-Geheimnis zu lüften. Gegen 5 Uhr morgens seien sie friedlich und unverrichteter Dinge abgerückt.

Der Initiator des Events, Matty Roberts, beteuerte, es sei ein Scherz gewesen. Er benannte das Event in "Alienstock" um und verlegte es nach Las Vegas. Wegen mangelnder Infrastruktur hätte es in Rachel möglicherweise in einer "humanitären Katastrophe" enden können, hieß es zur Begründung. Trotzdem lockten beide Veranstaltungen etwa 1500 Menschen nach Rachel. Ein Besucher erlangte Internet-Bekanntheit, nachdem er hinter einem Nachrichtenreporter einen Naruto Run machte.