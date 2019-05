Ars Electronica Center in Linz mit neuer Ausstellung zu KI und Mensch

Selbstrainierte Software

Im Erdgeschoß verdeutlichen sieben Tafeln, wie gut KI bereits Texte verfassen kann, wenn sie einen Eingangssatz von Menschen geliefert bekommt. Die Software habe sich aus acht Millionen Webseiten selbst trainiert, 1,5 Milliarden Parameter herausgefunden, mit denen sie in der Lage ist, Texte zu schreiben, allerdings auch - aufgrund einer falschen Ausgangsfeststellung - für eine unrichtige Sache argumentieren kann, im gezeigten Fall, warum Recycling schlecht ist. Die entscheidende Frage sei, "was bedeutet diese Entwicklung für uns als Menschen, für unser Selbstverständnis?", fachte Stocker den Diskurs an.

In den Untergeschoßen wurden die "Labs" total verändert. Labor will als Knotenpunkt zwischen Kreativität, Technik, Gesellschaft und Wissenschaft verstanden werden. Im Bio-Lab kann man die eigene DNA extrahieren, sich anschauen, eine künstliche Sequenz einfügen und mit der Genschere CRISPR arbeiten. Stocker erinnerte an den Aufruhr Anfang des Jahres, als China vermeldete, zwei mit CRISPR genetisch veränderte Babys seien auf die Welt gekommen - "und jetzt geben wir hier Besuchern die Möglichkeit das auszuprobieren", veranschaulichte er die Bedeutung. Dieses "selber probieren können" sei in seinen Augen der erste Schritt, Verantwortung für ein Thema zu übernehmen.

Heimelige Atmosphäre

Die Ausstellungsarchitektur besteht aus viel Holz, kleinen Quadern, die als Sitzmöglichkeit oder ausgehöhlt als Wände und Vitrinen auftauchen, und einem wie eine Kommandobrücke wirkenden Steg über einen Teil des Raums. Mit dem hellen Holz und seinem unverwechselbaren Duft schaffen die any:time-Architekten eine sehr heimelige Atmosphäre und einen starken Kontrapunkt zu den vielen Menschen Angst machenden Entwicklungen, die gezeigt werden. Diese Furcht soll im Ars Electronica Center auch durch viele haptische Erlebnisse einem gewissen Verständnis und Wissen weichen.

In verschiedenen Bereichen wird gezeigt, wie "das beste neuronale Netzwerk, das es gibt", also der Mensch, funktioniert und welche Mechanismen eine Maschine braucht, um das aufzunehmen. Man kann einer KI quasi beim Denken - eigentlich Rechnen - zusehen, wie sie einen Alltagsgegenstand benennt, der ihr vorgelegt wird. Erstaunlich: Je weniger wir auf dem Bild erkennen, desto sicherer ist sich die Maschine, was sie vor sich hat.