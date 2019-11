Attacke in London: Mann mit Walzahn wird zum Internethelden

Der Mann mit dem Zahn ist laut einem Bericht der britischen Times ein Koch polnischer Abstammung mit dem Namen Łukasz. Während der Angreifer drohte, seine Bombe - die sich später als Attrappe herausstellte - zu zünden, lief er dennoch auf ihn zu, und griff ihn mit dem Zahn an.

Jenen hatte er aus der Fishmongers' Hall (Gebäude des Berufsverbands der britischen Fischhändler), wo die Attacke offenbar ihren Ursprung nahm. Dort hingen die Zähne als Dekoration an der Wand, wie Metro.co.uk schreibt.

Einzeltäter

Am Samstag erklärte Sicherheitsminister Brandon Lewis, dass die Behörden von einem Einzeltäter ausgehen. Die Polizei fahnde nicht nach weiteren Verdächtigen. Die Zahl der Polizeistreifen in der britischen Hauptstadt ist nach der tödlichen Attacke an der London Bridge indessen erhöht worden.

Es werde mehr sichtbare Präsenz von Beamten am Wochenende geben, sagte der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan in einem Interview mit BBC Radio am Samstag.

Scotland Yard stuft die Attacke als Terrorangriff ein. Der getötete Attentäter war zuvor aufgrund von Terrordelikten mehrere Jahre lang im Gefängnis.