Terror auf Twitch: Wieso das Attentat von Halle live gestreamt werden konnte

Inhalte werden aktiv gelöscht

Die Gruppe “Global Internet Forum to Counter Terrorism”, der Social Media Plattformen wie Facebook, Twitter und Youtube angehören - schrieb in einem Statement, man arbeite aktiv daran, das Video, Inhalte aus dem Video und Inhalte die mit dem Attentat in Verbindung stehen aus ihren Netzwerken zu entfernen. Man stehe in engem Austausch um die Verbreitung extremistischer und Gewalt enthaltender Inhalte zu verhindern.

Bereits nach dem Attentat von Christchurch, bei dem 51 Menschen getötet wurden, geriet die Möglichkeit, alles live über große Plattformen streamen zu können, in die Kritik. Damals hatte der Täter Facebook Live Streams genutzt, das Video ging 17 Minuten lang und auch hier wurden Kopien des Videos auf Seiten wie 4chan verbreitet. Das Unternehmen gab anschließen an, mit 150.000 Moderatoren weltweit zu arbeiten, die Inhalte so gut es geht prüfen.

Streamen für alle möglich

Auf Twitch zu streamen hat keine Einstiegshürde. Nutzer legen mit einer gültigen E-Mail-Adresse einen Account an, bestätigen dass sie die Nutzungsrichtlinien, die Datenschutzrichtlinien und die Community-Richtlinien gelesen und verstanden haben und damit einverstanden sind. Danach muss die Software oder Hardware, mit der gestreamt wird, über einen Code mit Twitch verbunden werden. Sind diese Grundlagen geschaffen, kann man jederzeit einen Livestream starten.

Die Community-Richtlinien heißen aus gutem Grund so, denn sie werden von den Nutzern auf Twitch durchgesetzt. Wer verbotene Inhalte sieht, meldet sie an Twitch. Dort wird der betroffene Kanal kontrolliert und, wie im Fall von Stephan B., gelöscht. Die Richtlinien verbieten jede Form von Gewalt und Anstiftung zur Gewalt - nur muss erst jemand dieses verbotenen Inhalte melden, bevor die Plattform mit Löschung reagiert.

EU-Richtlinie

Die EU diskutiert bereits über Methoden, solche Inhalte aus dem Internet fernzuhalten. Teil davon ist ein Verordnungsentwurf, nach dem Anbieter innerhalb von 60 Minuten nach Veröffentlichung eines Videos reagieren müssen, Uploadfilter spielen dabei jedoch keine Rolle. Mit dem Pflegen von Hash-Datenbanken wurde diese Verordnung auf freiwilliger Basis mit den großen Unternehmen wie Facebook, Google, Microsoft und Twitter bereits umgesetzt. Zusätzlich vereinbarte man ein EU-Krisenprotokoll, dass koordinierte und rasche Reaktionen sowie die Zusammenarbeit von öffentlichem und privatem Sektor vorsieht. Es wurde aufgrund des Attentats in Christchurch verfasst.