Wieso Terror-Livestreams im Internet kaum zu stoppen sind

17 Minuten: So lange wurde der Terroranschlag in Neuseeland vergangenen Freitag auf Facebook Live übertragen. Bereits im Vorfeld kündigte der 28-jährige Attentäter (es gilt die Unschuldsvermutung) auf dem Imageboard 8chan an, dass er die Tat live streamen werde. Wenig später setzte der rechtsextreme Australier sein Vorhaben in die Tat um. Er ermordete zumindest 50 Menschen in zwei Moscheen in Christchurch. Das rechtsextreme Massaker warf zahlreiche Fragen auf, unter anderem auch nach der Rolle der sozialen Medien. Denn obwohl Facebook aus rechtlicher Perspektive den Inhalt schnell genug entfernte, zeigte das Internet, dass es nie vergisst. Das 17-Minuten-Video verbreitete sich rasant im Netz und ist auch heute noch, trotz Aufrufen der neuseeländischen Polizei, auf zahlreichen Portalen zu finden.

Ein Moderator für 150.000 Nutzer

„Ich verstehe nicht, wie dieses Video 17 Minuten lang gestreamt werden konnte“, sagte eine anonyme Quelle, die Einblick in Facebooks Lösch-Strategie hat, gegenüber Motherboard. Die US-Nachrichtenseite veröffentlichte die Richtlinien, nach denen Facebook-Moderatoren Inhalte überprüfen. Weltweit beschäftigt Facebook 15.000 Mitarbeiter, die fragwürdige Inhalte prüfen und bei Verstößen entfernen müssen. Während dies bereits bei Kommentaren, Bildern und Videos eine große Herausforderung darstellt, sind Live-Videos komplexer. „Livestreams sind noch etwas schwieriger, da man manchmal die Liveaufnahme im Auge behalten muss, während man sich eine frühere Szene davon ansieht. Das geht oftmals nicht mit Ton“, sagt die anonyme Quelle.

15.000 Moderatoren gegen mehr als 2,3 Milliarden Nutzer – jeder Moderator müsste laufend die Inhalte von mehr als 150.000 Nutzern im Auge behalten. Doch Facebook-CEO Mark Zuckerberg wünscht sich ohnedies, dass diese Aufgabe künftig nicht mehr von Menschen übernommen wird. In seinen Anhörungen vor dem US-Senat und Kongress betonte er stets, künstliche Intelligenz werde alle Probleme des Internet-Konzerns lösen: Auch jene von Livestreams.

"Praktisch nicht einsetzbar"

Experten bezweifeln jedoch, dass die Verbreitung solchen Materials, wie beim Anschlag in Christchurch, durch KI verhindert hätten werden können. „Die Erkennung von Waffen ist sehr schwer, denn optisch ist eine echte Waffe von einer Attrappe nur schwer unterscheidbar“, sagt Martin Kampel, Senior Scientist am Computer Vision Lab der TU Wien. „Durch die vielen Fehlalarme ist das praktisch nicht einsetzbar.“ Kampel forscht bereits seit zwei Jahrzehnten an der maschinengestützten Erkennung von Bildern und Videos. „Man muss zwischen der Erkennung von Objekten und Verhaltensmustern unterscheiden. Letzteres ist aufgrund der hohen Variabilität im menschlichen Verhalten deutlich komplexer. Die Zahl der menschlichen Verhaltensmuster ist nahezu unendlich.“