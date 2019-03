Gesichtserkennung: IBM wertet 100 Millionen private Fotos aus

So besteht der Verdacht, dass dieses Bildmaterial zur Auswertung und Weiterentwicklung von Gesichtserkennung herangezogen werden kann – etwa um den sichtbaren Alterungsprozess in entsprechenden Algorithmen abzudecken. Wenn Software besser in der Lage wäre, das Alter von Personen im Netz zu schätzen, könnte diese Information für gezielte Werbung eingesetzt werden – um ein etwa harmloseres Beispiel anzuführen.

Gefahr für Minderheiten

Datenschützer und Bürgerrechtler befürchten, dass Gesichtserkennungstechnologien künftig missbraucht werden könnten, um gerade Minderheiten, Migranten, aber auch Menschen mit dunkler Hautfarbe stärker zu überwachen. Da diese Gruppen schon jetzt oft schuldlos Opfer von sogenanntem „Racial Profiling“ werden, seien deren Profilfotos auch überdurchschnittlich oft in Polizeidatenbanken, was wiederum die Missbrauchsmöglichkeiten erhöhe. Erst im Jänner forderten 85 Organisationen in den USA die Technologiefirmen Microsoft, Amazon und Google auf, ihre Gesichtserkennungstechnologien deshalb nicht an Regierungen zu verkaufen.

Im Fall der von IBM zusammengetragenen Foto-Datenbank bleibt abzuwarten, ob der Konzern mit der Verwendung der Bilder unter der Creative-Commons-Lizenz für die nicht-kommerzielle Nutzung durchkommt. Auch dass es praktisch keinen Weg gibt, seine Bilder aus der Datenbank zu bekommen, die bereits mit 250 Forschungseinrichtungen geteilt wurde, bleibt problematisch.