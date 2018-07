Auf Facebook schreit die Minderheit am lautesten

Heuer erscheint zum ersten Mal der Digitalreport. Durch Datenanalyse von öffentlichen Informationen auf Facebook, soll so die politische Debatte in dem sozialen Netzwerk erfasst werden. Facebook wurde als Quelle gewählt, da es täglich von drei Millionen Österreichern verwendet wird und damit deutlich größer als Twitter ist.

„Wir haben drei Millionen Likes, 600.000 geteilte Beiträge und 500.000 Kommentare ausgewertet“, sagt Ingrid Brodnig. Sie ist „Digital Champion“, eine von der EU im Jahr 2012 geschaffene Stelle, um digitale Aufklärung zu betreiben.

Interaktionen

Um die Stärke der Parteien auf Facebook zu messen, wurden die Interaktionen herangezogen. Je mehr Likes, Shares und Kommentare die Beiträge der Parteien haben, als desto wichtiger werden sie vom Facebook-Algorithmus eingestuft und desto mehr Nutzern werden diese Inhalte angezeigt. Die Anzahl der Interaktionen bestimmt also wie präsent eine Partei auf Facebook ist. In den sozialen Netzwerken sind es aber nicht mehr die Parteien die zählen, sondern die Parteichefs. So entfallen etwa 34 Prozent der Summe der Interaktionen auf Heinz-Christian Strache, aber nur acht Prozent auf die FPÖ. Bei Sebastian Kurz sind es 31 Prozent, bei der ÖVP nur ein Prozent.