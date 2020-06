Aus Angst vor 5G: Dorfbewohner sperren Techniker ein

Ein Sprecher des Transportministeriums sah sich daraufhin im Radio zu der Klarstellung genötigt, dass Peru überhaupt gar keine 5G-Antennen habe. Davon abgesehen gebe es keinen Zusammenhang zwischen dem Coronavirus und Sendemasten, betonte Jose Aguilar.

Gefährliche Zwischenfälle in Europa

Auch in Europa kommt es seit Wochen zu gefährlichen Zwischenfällen, bei denen Masten angezündet wurden. In einigen Fällen wurden aber auch Rasierklingen an Masten angebracht, die Service-Mitarbeiter bei der Wartung der Mobilfunkstation gefährlich verletzen können. In Großbritannien wurde zuletzt ein Mann zu drei Jahren Haft verurteilt, der im April einen Handymast in Brand gesetzt hatte.