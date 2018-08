Automatische Notrufe im Auto: „Ein bis vier“ eCalls pro Monat

Seit 31. März gibt es EU-weit den gesetzlich eingeführten eCall. Das ist ein automatisches Notrufsystem, das in alle neuen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge verpflichtend eingebaut wird. In jedem Fahrzeug befindet sich ein entsprechendes GSM-Modul, mit dem die Absendung des Notrufs und die Übermittlung der Kommunikation mit der Einsatzzentrale abgewickelt werden. Ausgelöst wird der eCall entweder vom Fahrer selbst, oder durch vorhandene Sensoren im Fahrzeug (wie etwa den Airbag).

Die futurezone hat beim Innenministerium nachgefragt und um eine erste Bilanz gebeten: Derzeit treffen zwischen „ein bis vier eCalls pro Monat“ ein, heißt es in der Anfragebeantwortung. Zu Beginn habe es viele „Ghost Calls“ gegeben. Das sind Notrufe, die versehentlich das eCall-Flag mitgesendet haben. „Waren es beispielsweise im Oktober 2017 noch 755 derartige „Ghost Calls“, waren es im Februar 2018 nur mehr 20. Somit hat man dieses technische Problem bereits nach kurzer Zeit in den Griff bekommen“, heißt es aus dem Innenministerium.

Geringe Marktdurchdringung

Die niedrige Zahl lässt sich einerseits dadurch erklären, dass es noch nicht so viele Neuwagen gibt, die über ein eingebautes System verfügen, also die Marktdurchdringung noch eine sehr geringe ist. Auf der anderen Seite liegt die niedrige Zahl auch daran, dass viele Hersteller auf ihre eigenen Notrufsysteme setzen und diese schon seit längerer Zeit verbaut werden. In Österreich ist der intelligente Notruf bei BMW etwa bereits seit 2007 Teil der Standardausstattung eines jeden für den hiesigen Markt produzierten BMW oder MINI.

„Fahrzeughersteller betreiben ihre eigenen Callcenter, in denen auch die Notrufe angenommen werden und bei Bedarf an die Blaulichtorganisationen weitergeleitet werden. Das wird auch in Zukunft so sein“, erklärt Stefan Saumweber vom ÖAMTC. Laut Saumweber gibt es für Auto-Käufer zudem eine Wahlfreiheit beim Notrufsystem. „Der Fahrzeughersteller hat sich dazu verpflichtet, dass der europäische Notruf immer funktioniert“, so der ÖAMTC-Experte.