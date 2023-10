B-21 Stealth Bomber unternimmt erste Rolltests

Die US Air Force hält nach wie vor an dem Plan fest, den Erstflug des B-21 Raider noch in diesem Jahr über die Bühne gehen zu lassen. Der weitere Zeitplan hänge allerdings wesentlich vom Erfolg der ausgiebigen Testaktivitäten ab, so die US Air Force.

B-21 wird B-1 und B-2 ersetzen

Der B-21 Raider ist als strategischer Langstreckenbomber mit Tarneigenschaften konzipiert. Er kann mit konventionellen Waffen und Nuklearwaffen ausgerüstet werden. Bis 2040 soll er den B-2 Spirit in der Flotte der Air Force ablösen und auch den B-1 Lancer. Läuft das Programm gut, soll der B-21 auch die über 60 Jahre alte B-52 Stratofortress ersetzen.

Das setzt allerdings voraus, dass der B-21 leistbar ist. Und dafür schaut es eher schlecht aus. Aktuell werden die Kosten auf 700 Millionen US-Dollar pro Stück geschätzt. Rüstungsexpert*innen gehen bereits davon aus, dass die erste Charge weit teurer sein wird. Es werden 800 bis 900 Millionen US-Dollar geschätzt.

Im Vergleich zum B-2 wäre das aber fast ein Schnäppchen: Die Stückkosten sollen bei 2,2 Milliarden US-Dollar liegen. Das macht ihn zum teuersten Flugzeug der Welt.