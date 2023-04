Spektakuläres Video zeigt US-Tarnkappenbomber in Canyon

Eigentlich ist der Tarnkappenbomber F-117 Nighthawk der US Air Force seit 2008 im Ruhestand. In den vergangenen Jahren wurden einige der ausgemusterten Stealth-Angriffsjets aber zunehmend am Himmel beobachtet. Die US Air Force will sie nun voraussichtlich noch ein weiteres Jahrzehnt für unterschiedliche Tests fliegen lassen.

Der Luftfahrtfotograf Alex, der auf Instagram den Nutzernamen @stinkjet trägt, hat am 21. April 2 solcher Tarnkappenbomber in geringer Höhe gesichtet. Seine Bilder und ein Video nahm er von einem Hügel entlang der sogenannten Sidewinder Low Level Route auf. Das ist eine riesige militärische Trainingsroute in der kalifornischen Wüste.