Der Langstreckenbomber der US Air Force bekommt neue Triebwerke von Rolls-Royce. Die Windkanaltests wurden vor kurzem abgeschlossen.

Das US-Luftfahrtunternehmen Boeing , das als Hersteller des B-52 für die Integration der Motoren verantwortlich ist, hat vor kurzem auf Twitter ein kurzes Video der Windkanaltests veröffentlicht. In dem Clip ist zum ersten Mal zu sehen, wie das Flugzeug mit den neuen F130-Triebwerken aussehen wird.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Rolls-Royce den Auftrag der US Air Force zur Modernisierung der Triebwerke des Langstreckenbombers B-52 . Mehr als 600 F130-Triebwerke des Herstellers wurden bestellt. Nun wurden die Windkanaltests des Kampflugzeuges mit dem neuen Triebwerk abgeschlossen, berichtet Warzone .

Die ersten umgerüsteten B-52 sollen Ende 2025 Flugtests unterzogen werden. Ende 2028 will die US Air Force die ersten B-52 mit den neuen Motoren in Betrieb nehmen. Die Umrüstung der gesamten Flotte soll bis 2035 abgeschlossen sein.