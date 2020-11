Bandproben und andere 5G-Anwendungsfälle

Die Möglichkeiten des neuen Mobilfunkstandards 5G werden gerne anhand diverser Beispiele erzählt. Ferngesteuerte Drohnen, abgeschlossene Firmennetzwerke oder kommunizierende Autos zählen wohl zu den am häufigsten genannten. Der chinesische Telekomausrüster hat an seinem Hauptsitz in Shenzhen eine eigene Ausstellung geschaffen, in der gezeigt wird, welche 'Use Cases' mit hauseigener Technologie denkbar sind. Österreichischen Journalisten wurden nun per Telekonferenz zu einem Rundgang eingeladen.

Rudern durch 3D-Welten

Ein Smartphone-bestückter Kameramann sollte den 8700 Kilometer entfernten Zuschauern den Eindruck vermitteln, persönlich durch die "Galileo Exhibition Hall" von Huawei zu wandeln. Zu sehen bekamen sie etwa eine Rudermaschine, auf der man per VR-Brille durch virtuelle Wasserwelten fahren kann. "Das ist so viel interessanter als im Fitnesscenter auf einem Rudergerät zu sitzen", kommentierte einer der beiden Führer durch die Ausstellung. "Das macht so viel Spaß, ich kann gar nicht aufhören."

Das Anwendungsbeispiel solle zeigen, dass man Spiele per 5G in Echtzeit streamen kann. Neben der hohen Bandbreite profitieren Spieler auch von der besonders kurzen Latenzzeit der Mobilfunktechnologie. "Wenn das Bild ruckelt, kann es sein, dass man sich unwohl fühlt", erklärt der Guide.

Verteilte Musikgruppe

Ein weiteres Szenario nutzt ebenfalls die besonders kurzen Latenzzeiten von 5G aus: Bandproben per Videokonferenz. "Musik ist sehr zeitsensitiv", heißt es. Dank 5G könne eine Band gemeinsam musizieren, obwohl sich die Mitglieder an unterschiedlichen Orten aufhalten. Gerade angesichts drohender Corona-Isolation käme eine solche Möglichkeit gelegen.

Ü-Wagen im Rucksack

Der nächste Bereich widmete sich dem Fernsehen. Für Live-Übertragungen, etwa von Sportereignissen, benötige man derzeit noch ganze Lieferwagen voller Ausrüstung und müsse lange Vorbereitungszeiten einplanen. Mit 5G soll dies klarerweise einfacher funktionieren. Video-Encoder mit eingebauten Mobilfunkmodulen sollen Videobilder für das Fernsehen über 5G anstatt per Satellit übertragen. 10 Millionen US-Dollar teure Ü-Wagen sollen so auf ein 2,5 Kilogramm schweres Paket zusammengeschrumpft werden, das man in einem Rucksack transportieren kann.