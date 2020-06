Bankidee: User leihen sich Minikredite

"Es ist immer wieder faszinierend, wie konkret die ausgearbeiteten Ideen sind. Manche von ihnen kann man auch relativ leicht in der einen oder anderen Form in die Praxis umsetzen", sagt Cornelia Schöberl-Floimayr, Leiterin vom Customer Experience Management bei Erste Bank. Derartige Workshops seien enorm wertvoll, um der Kundensicht mehr Gewicht zu verleihen und Ideen von Usern in tatsächliche Services oder Produkte zu gießen. "Dass unser neues Online-Banking George heute so aussieht, wie es ist, hat wesentlich mit derartigen Workshops und unseren Kunden zu tun, die schon in der Betaphase in das Projekt eingebunden waren", erklärt Schöberl-Floimayr.