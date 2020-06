Bankomatkarten funktionieren außerhalb Europas nicht mehr

Durch das Blockieren von reinen Magnetstreifentransaktionen soll mithilfe der GeoControl-Funktion vor allem dem Skimming ein Riegel vorgeschoben werden. Denn Skimming läuft meist nach demselben Muster: Magnetstreifen und PIN werden beispielsweise an Bankomaten oder Bezahlterminals in Europa ausgespäht. Anschließend fertigen die Betrüger entsprechende Blanko-Karten an. Um an Geld zu kommen, beheben sie Bargeld an Bankomaten außerhalb Europas, die auf niedrigeren Sicherheitsstandards basieren und reine Magnetstreifentransaktionen zu lassen.

Mit GeoControl wolle man Kunden unliebsame Überraschungen ersparen und die Schäden für die Banken reduzieren, heißt es von der Erste Bank.