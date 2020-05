Basemap.at: Amtliche Alternative zu Google Maps

Derzeit nutzen etwa die Verkehrsauskunft Österreich, die App Qando der Wiener Linien und der Veranstaltungskalender Webtermine.at die Karte. Zum Einsatz kommt das kartographische Produkt natürlich auch in der Verwaltung. Künftig soll die Karte auch verstärkt für Online-Anwendungen genutzt werden: "Die Verwaltung hat viele Daten, die sich räumlich gut darstellen lassen."



Gehostet wird basemap.at, an dem neben den neun Bundesländern auch die ITS Vienna Region, die TU Wien und das Unternehmen Synergis mitgearbeitet haben, von der Stadt Wien. "Wir treten als Servicedienstleister auf und stellen einen gewissen Service-Level bereit", sagt Jörg. Sollten die Zugriffe die Server überlasten, werde man allerdings keine zusätzlichen Kapazitäten bereitstellen. Betreiber von zugriffsintensiven Anwendungen könnten sich die Daten herunterladen und sie selbst hosten, meint Jörg. "Das ist durch die Lizenz gelöst."