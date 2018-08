Bawag greift Kunden bei Online-Banking unter die Arme

Der Anteil der Online-Banking-User hat sich in den vergangenen zehn Jahren auf etwa 60 Prozent nahezu verdoppelt. Um auch die verbleibenden 40 Prozent näher an das eBanking heranzuführen, und weniger geübten Nutzern unter die Arme zu greifen, setzt die BAWAG P.S.K. auf zwei Service-Angebote. Zum einen finden im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Digitale Stunde" Gratis-Workshops in Filialen statt. Ein neues Info-Service namens "WalkMe" hilft mittels interaktiver Sequenzen auf der eBanking-Plattform selbst, damit sich Kunden dort besser zurechtfinden.

Veranstaltungen in Filialen

"Die Digitale Stunde haben wir 2017 in Filialen eingeführt. Dabei handelt es sich um interaktive Informationsveranstaltungen für Kunden, die mehr über unsere digitalen Angebote, eBanking, aber auch unsere Apps wissen wollen. Auf diesem Weg konnten wir bereits 1000 Kunden ans eBanking heranführen und etwaige Bedenken aus dem Weg räumen", erklärt die Bawag-Verantwortliche Stefanie Fischer auf futurezone-Nachfrage.

Ziel der "Digitalen Stunde" sei eine grundsätzliche Einführung in die digitalen Services der Bank. Auch Sicherheitsaspekte und -vorkehrungen spielen eine wichtige Rolle. Jede Veranstaltung werde aber an das Publikum und die sich ergebenden Fragestellungen angepasst. "Es sind keineswegs nur ältere Menschen, die mehr wissen wollen. Die Veranstaltungen werden von allen Altersgruppen besucht, auch von jungen und sehr jungen Kunden", sagt Fischer.

Zeitlich finden die Veranstaltungen mehrmals jährlich in verschiedenen Filialen österreichweit statt. Die bevorstehenden Termine können von den Kunden direkt beim Betreuer erfragt werden. Da sich das Format anhaltender Beliebtheit erfreue und das Feedback insgesamt sehr positiv sei, werde die "Digitale Stunde" auch in Zukunft angeboten und den Kundenwünschen zufolge adaptiert und weiterentwickelt.

Hilfe beim eBanking

Für Kunden, die das Online-Angebot der Bank bereits nutzen, hat die Bawag das Fintech-Service "WalkMe" in ihrem eBanking-Portal integriert. Eine Overlay-Funktion, die als "Da schau her"-Lasche implementiert wurde, weist Kunden auf seltener verwendete Funktionen und Einstellungen hin. So will man gewährleisten, dass Kunden abseits ihrer gewohnten Bankgeschäfte sämtliche eBanking-Funktionalitäten nutzen können.