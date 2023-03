Behälter mit radioaktivem Material vermisst

In Thailand fehlt von einem Zylinder mit gefährlichem Caesium-137 jede Spur. Die Behörden mahnen zur Vorsicht.

In Thailand ist ein Behälter mit hoch radioaktivem Inhalt spurlos verschwunden. Der Stahlzylinder mit gefährlichem Caesium-137 stammte aus einem Dampfkraftwerk in der Provinz Prachin Buri im Osten des Landes.

Er werde vermutlich bereits seit Ende Februar vermisst, jedoch hätten die Betreiber erst am vergangenen Freitag die Polizei alarmiert, berichtete die Zeitung "Bangkok Post" am Donnerstag unter Berufung auf die Behörden. Das Radioisotop wird unter anderem in industriellen Messgeräten verwendet.