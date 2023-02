Foto zeigt radioaktive Kapsel nach tagelanger Suche

Entgegen jeder Wahrscheinlichkeit haben Behörden eine winzige radioaktive Kapsel in Australien ausfindig gemacht.

Nach tagelanger Suche haben Behörden in Australien am Mittwoch eine stark radioaktive Kapsel gefunden, die zuvor von einem Lkw gefallen war. Nun wurde erstmals ein Foto des Zylinders veröffentlicht, das ihn am Boden liegend zeigt.

Auch wurden Informationen zu den Umständen des Funds und zur weiteren Vorgehensweise veröffentlicht. So konnte die Kapsel mithilfe spezieller Strahlendetektoren ausfindig gemacht werden. Der Suchtrupp fuhr die 1.400 Kilometer lange Suchstrecke mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h ab, als plötzlich ungewöhnliche Strahlung gemessen wurde.