Bei Hyperloop One fliegen die Fetzen

Hyperloop One, eines der beiden Start-ups, die das von Elon Musk erdachte Hochgeschwindigkeitstransportsystem Hyperloop bauen wollen, macht mit einem heftigen Streit um Liebesbeziehungen und Geld Schlagzeilen. Einer der Mitgründer, Brogan Bambrogan, verklagt das Unternehmen und seinen ehemaligen Kompagnon Shervin Pishevar. Er wirft ihm Vetternwirtschaft vor.

Bambrogan und Pishevar hatten Hyperloop One im Jahr 2014 gegründet. Einen ersten Praxistest, allerdings nur von Komponenten, absolvierte das System erfolgreich Mitte Mai. Im Juni verließ Bambrogan dann überraschend das Unternehmen. Zusammen mit drei entlassenen Managern zieht er nun vor Gericht. Er wirft Pishevar vor, dieser habe das Gehalt seiner Verlobten, einer ehemaligen Pressesprecherin, verdreifacht. Seinen kleinen Bruder Afshin habe Pishevar zum Chef der Rechtsabteilung gemacht und ihm einen Lohn und Aktienoptionen gezahlt, „die nicht einmal der talentierteste Ingenieur bekam“, wie es in der am Dienstag bekannt gewordenen Klageschrift heißt.