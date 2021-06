Bild.de geht gegen Werbeblocker vor

Im Kampf der Medienbranche gegen Adblocker im Internet will Axel Springer deren Anbieter mit ihren eigenen Mitteln schlagen. Für Nutzer so genannter Werbeblocker würden ab sofort auch die redaktionellen Inhalte des Portals Bild.de automatisch gesperrt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Wer die normalerweise frei zugänglichen, werbefinanzierten Berichte und Videos trotzdem ohne Werbung sehen wolle, müsse dafür ein gesondertes Abo abschließen. „Wer den Adblocker nicht ausschaltet oder nicht zahlt, kann ab sofort keine Inhalte mehr auf Bild.de nutzen“, erklärte der Medienkonzern.