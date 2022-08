Von Bill Gates finanzierte Roboter sollen riesige Solarfarmen bauen

Das US-Unternehmen Terabase Energy hat eine Finanzierungsrunde mit 44 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Einer der Investoren ist Breakthough Energy Ventures, an dem wiederum Bill Gates beteiligt ist und dem Kontrollgremium vorsitzt.

Das Ziel von Terabase Energy ist, riesige Solaranlagen möglichst automatisiert zu errichten. Dafür kommen Roboter zum Einsatz.

Roboterarme montieren Solarpanels

Dazu wird eine Art Pop-up-Fabrik auf dem Baugrund der Solarfarm aufgestellt. Terabase nennt das System Terafab. Im 20-Sekunden-Rhythmus bringen Roboterarme 45 Kilogramm schwere Solarpanels an den nötigen Sonnenlicht-Nachführsystemen an. Spezielle Fahrzeuge bringen dann die Panels zu dem Ort an der Baustelle, wo sie im Boden verankert werden. Die Fahrzeuge sind derzeit noch von Menschen gesteuert, sollen aber zukünftig autonom fahren.

Laut Terabase würde damit ein Nadelöhr beseitigt. Denn Solarpanels werden zwar immer effizienter und günstiger, es mangelt aber an Fachkräften, um die Sonnenfarmen aufzubauen. Das liegt zum einen daran, weil Solarenergie gerade sehr gefragt ist und zum anderen, dass riesige Solarfarmen meist dort errichtet werden, wo es viel Sonne und viel Platz gibt. Die Arbeiter*innen müssen also harte körperliche Tätigkeit in einer heißen, unwirklichen Gegend verrichten. Da ist es verständlich, dass sie lieber Solarzellen auf Dächern von Häusern in der Stadt anbringen, in der sie wohnen.

Schnellere Unabhängigkeit von fossilen Kraftstoffen

Laut Terabase wolle man mit Terafab dabei helfen, die Klimaziele zu erreichen. Nur wenn Solaranlagen rascher als bisher entstehen, könne man genügend Energie nachhaltig erzeugen, um Kohle- und Erdgaskraftwerke rechtzeitig zu ersetzen. Je früher der CO2-Ausstoß reduziert wird, desto höher die Chance, die negativen Effekte des Klimawandels zu reduzieren.

Ein erster Einsatz von Terafab bei einer Solarfarm, die derzeit errichtet wird, fand bereits statt. Im großen Stil soll das System 2023 eingesetzt werden. Das eingenommene Geld der Finanzierungsrunde soll zudem genutzt werden, um die Planungs-Software von Terabase weiterzuentwickeln. Damit sollen Solarfarmen möglichst effizient errichtet werden.