Riesige schwimmende Solarfarm auf dem Meer fertiggestellt

Auf der Straße von Johor, einer Meerenge zwischen Singapur und Malaysia, schwimmt neuerdings eine riesige Solarfarm. Die Konstruktion hat eine Kapazität von 5 MW und ist eine der größten weltweit. Da der Inselstaat Singapur stark bebaut ist, musste man auf das Meer ausweichen.

Gebaut wurde sie vom Energiedienstleister Sunseap, der sich auf Solarenergie spezialisiert hat. Solarfarmen auf dem Meer zu bauen ist allerdings eine Herausforderung im Gegensatz zu ruhigen Gewässern wie Seen. Auf dem Meer müssen etwa Schiffsrouten und Umweltfaktoren beachtet werden. Zudem muss ein eigenes System dafür sorgen, dass die Solarfarm vor Unwettern geschützt ist.

13.312 Paneele

Die Bauzeit betrug ein Jahr, verzögerte sich aber durch die lokalen Corona-Maßnahmen. Verbaut wurden 13.312 Paneele auf 30.000 Schwimmkörpern. Damit sollen schätzungsweise 6 Millionen kWh an Energie jährlich produziert werden, heißt es in einer Aussendung. So spare man etwa 4.258 Tonnen CO2 ein. Mit einem Unterseekabel wird der Strom in das staatliche Energienetz eingespeist.

Singapur baut derzeit eine weitere, riesige schwimmende Solarfarm auf dem Tengeh Reservoir im Norden des Landes. Das berichtet das Renewable Energy Magazine. Sie soll noch größer werden, mit einer Kapazität von 60 MW. Damit soll die Wasserversorgung des Landes zu 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien nutzen.