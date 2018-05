Bill Gates warnt vor Bitcoin, lobt Apple als „großartige Firma“

Microsoft-Gründer Bill Gates lobte in einem Fernsehauftritt den einstigen Rivalen Apple. „Es ist eine großartige Firma“, sagte der frühere Microsoft-CEO in einem CNBC-Interview. „Die Tech-Firmen haben derzeit eine sehr gute Profit-Situation. Aber Apple steht von allen am stärksten da.“ Die Aussagen sind umso bemerkenswerter, wenn man die Beziehung zwischen Apple und Microsoft in der Vergangenheit betrachtet. Lange Zeit waren die Unternehmen erbitterte Rivalen, insbesondere mit Steve Jobs und Bill Gates an der Spitze der Firmen.