Bill Gates wird 65: Die lustigsten Videos des Microsoft-Gründers

Bill Gates, der Gründer von Microsoft und einer der reichsten Menschen der Welt, ist heute 65 Jahre alt geworden. Mit dem Betriebssystem DOS legte er nicht nur den Grundstein für den überragenden Erfolg von Microsoft und seines persönlichen Vermögens, sondern begründete die Software-Industrie.

Mit dem Büroprogrammpaket Office und dem Betriebssystem Windows trieb Microsoft das Personal Computing weiter voran. Das Unternehmen stieg zu einem übergroßen Software-Imperium auf.

In seiner Zeit bei Microsoft drehte Gates immer wieder sogenannte "Spoof"-Videos, in denen er in verschiedene Rollen schlüpfte. So trat er in der Rolle des "Superagenten" Austin Powers auf: