Billa: "Traurig, wenn Filialen nur noch Abholstationen sind"

Bei Scan & Go wird die Ware direkt in der Filiale eingescannt und am Smartphone bezahlt. Anstehen bei der Kassa entfällt dadurch

Wird Click & Collect, also das Abholen der Ware nach dem Online-Bestellen, damit man nicht durch die Filiale muss, gut angenommen? Vor 2 bis 3 Jahren ist es eher langsam angelaufen. Seit eineinhalb Jahren, vor allem durch die Pandemie, geht es durch die Decke. Wir expandieren das Service deshalb stark. Ende 2019 waren es 100 Filialen mit Click & Collect. Jetzt sind es 600, was jede zweite Billa-Filiale ist.

futurezone: Was ist der große Trend beim Lebensmittel-Online-Shopping, in welche Richtung geht es? Julia Stone: Grundsätzlich geht es darum sicherzustellen, dass unsere Kunden zu Lebensmitteln kommen. Früher hieß das zu ermöglichen, dass der Kunde zur Ware geht. Jetzt muss man Möglichkeiten schaffen, damit die Ware zum Kunden gehen kann. Dabei soll der Kunde flexibel entscheiden können, wie er zu seinem Einkauf kommt, mit stationärem Handel, Click & Collect oder Zustellung.

Sind Sie als Digital-Chefin im Unternehmen die Feindin des klassischen Supermarkt-Konzepts? Je effizienter der Online-Shop, desto weniger Kunden werden in der Filiale zu Lockangeboten geführt – sie bestellen nur noch das, was sie wirklich brauchen.

Das eine ersetzt das andere nicht. Es ist die Kombination aus Filiale und Online-Shop, durch die der E-Commerce floriert. In der Filiale liegt der durchschnittliche Warenkorb bei unter 20 Euro. Online sind es 85 Euro. Der Vorratseinkauf der online passiert, ist ein anderer Use-Case, als in der Filiale. Wir haben teilweise Online-Warenkörbe mit 300 bis 500 Euro. Deshalb wollen wir alle Möglichkeiten anbieten: Der Kunde entscheidet wo er einkauft und ich will sicherstellen, dass er sich am Ende des Tages für Billa entscheidet.

Was sich aber ändern wird, ist die Rolle der Filiale. Daran arbeiten wir permanent: Was ist die Zukunft des stationären Einkaufs? Was bedeutet es, in eine Filiale zu gehen? Auch als Digital-Chefin glaube ich nicht, dass die Menschen in den Filialen ersetzt werden. Digitalisierung soll Kapazitäten schaffen, um den Mensch wieder in den Vordergrund zu stellen, etwa um Kunden in der Filiale beraten zu können. Ich hoffe auch, dass wir zukünftig mehr Platz für Beratung oder Vorführungen in den Filialen haben, wenn mehr Kunden die Waren mit Click & Collect vorbereiten lassen und nur noch abholen.

Dass manche Filialen zu reinen Versandlagern oder Abholstationen werden, ist also unrealistisch?

Digitalisierung heißt nicht, dass wir entmenschlichen. Das kann und darf nicht die Zukunft sein. Es wäre sehr schade und auch traurig, wenn wir wirklich in diese Richtung gehen, dass Filialen nur noch Abholstationen mit Bildschirmen sind. Ja, es wird im Portfolio-Mix so etwas geben, wo ich nicht abhängig bin, ob mir jemand die Tür aufsperrt und ich nur schnell reingehe um etwas zu holen. Aber dass es Filialen, wie wir sie heute kennen, nicht mehr gibt, sondern nur noch Selbstbedienungsläden ohne Personal, daran glaube ich nicht.