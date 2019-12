Billa Scan & Go im Test: So funktioniert der Einkauf ohne Kassa

Am Donnerstag hat Billa wie angekündigt im Euro Plaza im 12. Wiener Gemeindebezirk seine erste Filiale mit dem neuen Bezahlservice "Scan & Go" ausgestattet. Dieser ermöglicht es Kunden bis zu zehn Produkte mit dem eigenen Handy zu scannen und zu bezahlen, ohne dass man sich bei der Kassa anstellen muss. Voraussetzung ist die gleichnamige neue Billa-App, in der die eigenen Kundendaten sowie eine Kredit- bzw. Debitkarte hinterlegt sein müssen. Eine Mitgliedschaft beim Jö-Bonusclub ist nicht notwendig.

Hinter der von Billa verwendeten Lösung steckt das Grazer Start-up Wirecube, das seine Technologie unter dem Namen "shopreme" auch mit anderen Händlern umsetzt. Billa ist der erste Partner, der die Einkaufs-App offiziell seinen Kunden anbietet. In naher Zukunft sollen weitere Händler in Deutschland, der Schweiz, aber auch in den USA dazukommen - auch eine Elektronikkette wird die Lösung einsetzen, wie Wirecube-Gründer Florian Burgstaller der futurezone verrät.

Billa Scan & Go: So funktioniert's

Hat man seine Daten in der Scan&Go-App von Billa einmal hinterlegt, funktioniert der Dienst recht selbsterklärend. Im ersten Schritt muss die Filiale bestätigt werden, in der man gerade einkauft. Das ist notwendig, um die richtige Zuordnung zu einem Standort und die damit verbundene richtige Rechnungslegung zu gewährleisten. Aktuell gibt es zwar nur die eine Filiale im Euro Plaza. Bewährt sich das System, sollen aber weitere Filialen folgen. Einen konkreten Zeitplan wollte Billa am Donnerstag nicht nennen.