Gurkerl.at - Neuer Online-Supermarkt im Test

Die Webseite

Tätigen kann man seine Bestellung über die Webseite oder per App. Die Seite selbst ist modern und aufgeräumt und gleicht - bis auf das Gurkerl, denn in Prag oder Budapest ist es ein Kipferl - den internationalen Vorgängern.

Die App befindet sich aktuell noch in Entwicklung, kann aber für Android bereits in einer Vorab-Version genutzt werden. Auch sie ist funktional und macht einen brauchbaren Eindruck.

Die Produkte sind in mehrere Kategorien gegliedert, Brot & Gebäck, Obst & Gemüse, Fleisch & Fisch, etc. Darunter finden sich noch Unterkategorien. Beim Gemüse ist das etwa Salat, Kräuter, Pilze, etc.

Die vielen Kategorien sind im ersten Moment beeindruckend, aber auch gleichzeitig etwas verwirrend. So ist die Zuordnung teilweise etwas überraschend. “Fleischlose Alternativen” würde ich etwa nicht unter “Wurst & Schinken” verorten. Unter Vorratsschrank - Backzutaten findet man zwar alles, was man zum Backen braucht, für frische Germ muss man in die Kategorie “Kühlregal”.

Immerhin funktioniert die Suche präzise schnell und gut. Außerdem kann man Produkte mit einem Herz versehen, um sie zu markieren und so beim nächsten Mal schneller zu finden.

Positiv hervorzuheben ist auch die Detailseite eines jeden Produkts. So findet man dort nicht nur eine Beschreibung, sondern auch Nährwerte, Allergene und den genauen Hersteller.