Hersteller gibt bionisches Auge auf, Nutzer erblinden erneut

16.02.2022

Das Unternehmen Second Sight bietet Patienten keine Unterstützung mehr an. Die Implantate werden dadurch nutzlos.

Einige Menschen erleben die traumatische Erfahrung blind zu werden ein zweites Mal. Wie IEEE Spectrum berichtet, handelt es sich dabei um Patient*innen, die mit einem bionischen Auge ausgestattet wurden. In einem Gespräch mit IEEE Spectrum beschreibt Barbara Campell, wie sie zum zweiten Mal erblindet ist. Mitten in der New Rush Hour, in einer U-Bahn-Station. Als sie gerade die Stiegen runtergehen wollte, hörte sie ein piepsen. Sekunden später war alles dunkel. Das Implantat, dass es ihr ermöglichte rudimentär hell und dunkel zu sehen, fuhr herunter. Vier Jahre nutzte sie Argus II von Second Sight, bevor es den Geist aufgab. Das Ganze passierte schon 2017. Second Sight konnte das Implantat damals nicht reparieren. Weil das Entfernen des defekten Implantats als gefährlich galt, entschied sie sich dafür, es im Auge zu lassen.

„Wir wurden gerade alle gekündigt“ Ein ähnliches Schicksal droht nun allen Menschen, die Argus II nutzen – selbst, wenn es nur um kleinere Defekte geht. 2020 stand das Unternehmen kurz vor der Pleite. Seitdem gibt es für Patient*innen keinen Support, keine Reparaturen und keine Ersatzteile mehr. Informiert wurden die Patient*innen über das Schicksal des Unternehmens nicht. Ross Doerr, einer der Patient*innen, hörte Gerüchte. Im Frühjahr 2020 rief er bei Second Insight an, um sich wegen einem geplanten Software-Update für Argus II zu erkundigen und sprach seine Sicht-Therapeutin auf die Gerüchte an. Sie antwortete: „Was für ein Zufall, dass sie jetzt anrufen. Wir wurden gerade alle gekündigt. Und nebenbei, das Update werden sie nicht bekommen.“ Jeroen Perk ist einer der Argus-2-Patient*innen, die durch diese Firmenentscheidung bereits betroffen waren. Im November 2020 fiel die Grafikeinheit seines Argus-2-Systems von seinem Gürtel zu Boden und war defekt. Damit war das Implantat nutzlos. Unterstützung von Second Sight gab es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Perk hatte aber Glück. Er wandte sich an die Argus-2-Community und fand einen Arzt, der noch eine Grafikeinheit übrighatte. Im Februar 2021 konnte er sein Argus 2 wieder nutzen.

So funktioniert Argus II Toggle Infobox Weltweit gibt es etwa 350 Patient*innen mit Argus-Systemen. Argus II kostete in den USA 150.000 US-Dollar. Mit den Kosten für die Operation und Therapie steigt der Preis üblicherweise auf knapp 500.000 US-Dollar. In den meisten Fällen haben Versicherungen 80 Prozent der Kosten übernommen. Argus II besteht aus dem Augen-Implantat, einer Brille mit Kamera und Transmitter und der Grafikeinheit, die am Gürtel getragen wird. Die Kamera filmt die Umgebung und sendet sie zur Grafikeinheit. Diese rechnet sie in Muster von 60 Pixeln um und schickt sie zum Transmitter. Der überträgt die Muster an das Implantat im Auge. Das Implantat nutzt Elektroden, um das Auge in der Form der Muster zu stimulieren. Dadurch werden mehrere Lichtblitze pro Sekunde erzeugt. Die Patient*innen „sehen“ dadurch rudimentär hell und dunkel. Wie gut das „bionische Auge“ bei Patient*innen funktioniert, ist unterschiedlich. Einige können etwa einen Zebrastreifen sehen, weil die weißen Streifen auf der schwarzen Straße einen starken Kontrast abgeben. Andere Patient*innen gaben an, nicht einmal Formen erkennen zu können und nutzten das System nach einer Weile nicht mehr. Als ein Aushängeschild für Argus II galt Jeroen Park. Er erblindete fast vollständig im Alter von 19 und bekam mit 36 Jahren Argus II. Nach ein paar Jahren konnte er damit Skifahren und sogar erfolgreich Bogenschießen.