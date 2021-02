Musk implantiert Affen einen Chip für Videospiele

Das Unternehmen Neuralink von Elon Musk arbeitet bekanntlich an einem Hirn-Computer-Interface für Menschen. Dadurch soll das menschliche Gehirn eine Schnittstelle erhalten, um mit einem Computer verbunden zu werden.

Bevor es allerdings an Menschen einsatzfähig ist, sind aufwändige Tests notwendig. Derartige Experimente werden zunächst an Tieren durchgeführt, wie der Tesla-, SpaceX- und Neuralink-CEO in einem Gespräch erklärte.