Bis zu 220 Euro innerhalb eines Tages: Warum sich Preise im Web oft ändern

Reinhold Schranz, Jurist beim Europäischen Verbraucherzentrum Österreich, betont jedoch, dass auch andere Faktoren in die Preisgestaltung mit einfließen können – darunter etwa demographische Daten wie Alter und Geschlecht, aber auch die Browsing- und Suchhistorie des Käufers: Wie oft hat er sich das Produkt bereits angeschaut? Befand sich das Projekt schon einmal in seinem Warenkorb? Kritisch sieht er hier auch das Thema Geoblocking. Noch immer würden manche Onlinehändler zum Beispiel österreichische Kunden beim Besuch eines deutschen Web-Shops auf die Austro-Website umlenken, wo sie in Folge höhere Preise bezahlen müssen – mit der Geoblocking-Verordnung der EU, die ab Dezember 2018 gelten wird, soll das verboten werden. Teils bekomme der Kunde aber auch gar nicht mit, dass sich das Angebot für den Kunden aufgrund seines Standorts ändert, sagt Schranz: Geolokalisation, bei der in Folge ein Einwohner aus einem wohlhabenden Bezirk mehr für ein Produkt bezahlen muss, ist zumindest technisch möglich – ob sie praktiziert wird, lässt sich schwer feststellen.

Zgubic fordert daher, dass Unternehmen ihre Preispolitik transparent darlegen müssen. Die EU-Kommission plane nun für Vergleichsplattformen mehr Transparenz bei den Suchergebnissen, sagt sie: "Bei der Suche im Internet soll den Verbrauchern klar mitgeteilt werden, wann ein Suchergebnis von einem Unternehmer bezahlt wird. Außerdem müssen Online-Marktplätze die Verbraucher über die wichtigsten Parameter für die Rangfolge der Ergebnisse informieren." Auch in der Verbraucherzentrale Brandenburg heißt es, dass sich die Onlinehändler mit ihren Preisexperimenten selbst schaden – denn fehlende Transparenz lässt das Vertrauen der Kunden schwinden: Fast ein Drittel empfindet einen Händler, der seine Preise ständig ändert, als weniger zuverlässig und kauft beim nächsten Mal mitunter woanders.

Die Schwierigkeit des Schutzes

Doch wie kann sich ein User nun gegen die Preisschwankungen schützen? Schranz verweist darauf, dass Kunden sich bei grenzüberschreitenden Einkäufen – etwa im EU-Ausland – ab Dezember auf die Geblocking-Verordnung berufen können; in extremen Fällen kann zudem rechtlich mit dem Argument „Wucher/Verkürzung über die Hälfte“ vorgegangen werden: „Das trifft zu, wenn die Leistung eines Vertragspartners nicht mal die Hälfte des gemeinen Wertes ausmacht“, sagt der Jurist – also, wenn ein Laptop um 1000 Euro verkauft wird, aber nur 490 Euro wert ist. Die Frage ist hier bloß wieder: Was ist der gemeine Marktpreis in einer Welt, in der Preise intransparent sind und individuell angepasst werden?

Die Nutzung diverser technischer Tools wie anonymen Browsern oder Tracking-Blockern ist den Juristen zufolge aufwändig, und der Erfolg ist gerade aufgrund der genannten Intransparenz schwer abzuschätzen. Zgubic empfiehlt aber auf jeden Fall, sich auf unabhängigen Preisvergleichsplattformen über gängige Browser zu informieren; außerdem kann das Nutzen unterschiedlicher Geräte eventuell einen günstigeren Preis zum Vorschein bringen.