"Bitcoin-König" verhaftet: 244 Millionen Euro weg

Zahlreiche Delikte zur Last gelegt

Den nun Festgenommenen werden zahlreiche Delikte zur Last gelegt. Die Vorwürfe reichen von Unterschlagung, Geldwäsche, Insolvenzdelikte, Verbrechen gegen die Volkswirtschaft und das nationale Finanzsystem sowie die Gründung einer kriminellen Vereinigung. Betroffen sind neben Bitcoin-Investor*innen in Brasilien auch Kund*innen in den USA und womöglich auch in Europa.