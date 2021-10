Bitcoin schießt plötzlich in die Höhe

Seit Mitte September tümpelte der Bitcoin-Kurs irgendwo zwischen 40.000 und 44.000 Dollar herum. Am Morgen des heutigen 1. Oktober war Bitcoin noch 43.000 Dollar wert, stieg am Vormittag schon leicht an.

Zur Mittagszeit legte der Bitcoin-Kurs einen plötzlichen und unerwarteten Sprung von 44.000 auf fast 48.000 Dollar hin. Derzeit steht der Kurs bei 47.300 Dollar.