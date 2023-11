Bitcoin steigt plötzlich sprunghaft an

Kryptowährungen haben in den vergangenen Stunden stark zugelegt.

Der Wert von Bitcoin ist in der Nacht auf Donnerstag steil nach oben gegangen. In den vergangenen 24 Stunden hat die Kryptowährung fast 4 Prozent zugelegt und befindet sich derzeit bei rund 36.600 Dollar.

Mitte Oktober war Bitcoin noch rund 26.700 Dollar wert. Das bedeutet, dass die digitale Währung in weniger als einem Monat rund 37 Prozent zugelegt hat. Einen ähnlichen Anstieg verzeichnet auch die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum.

Der Grund für den Anstieg

Als Ursache für die jüngsten Kurssprünge werden in erster Linie hartnäckige Gerüchte rund um einen Bitcoin-ETF angeführt. Demnach will die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC bald entscheiden, ob derartige ETF zugelassen werden. ETF (Exchange Traded Fund) sind börsengehandelte Indexfonds und gelten als eine der am weitesten verbreiteten Anlageformen.