Bitcoin-Kurs steigt weiter rasant

Der Höhenflug der Kryptowährung Bitcoin geht weiter. Am Dienstag stieg der Kurs laut Daten verschiedener Börsen auf 57.000 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit Ende 2021. Das damals erreichte Rekordhoch mit knapp 69.000 Dollar ist noch etwas entfernt. Beim Tempo der jüngsten Rally könnte es aber schneller in Reichweite kommen als gedacht.

Am Dienstagvormittag liegt Bitcoin im 7-Tages-Vergleich knapp 9 Prozent im Plus. In den vergangenen 30 Tagen sind es sogar mehr als 30 Prozent Plus.

Die nach Marktwert weitaus größte Kryptowährung profitiert seit Wochen von einem hohen Anlegerinteresse. Auslöser ist die Zulassung neuartiger Fonds in den USA, die bereits im Jänner erfolgt ist. Mit diesen sogenannten Spot-ETFs können Interessenten in Bitcoin investieren, ohne die Digitalwährung selbst unmittelbar erwerben zu müssen. Nach Einschätzung der großen US-Bank JPMorgan hat vor allem die hohe Nachfrage von Kleinanleger*innen zu dem derzeitigen Kursfeuerwerk beigetragen.

Halving steht an

Dazu kommt, dass das nächste Halving im April 2024 ansteht. Dabei wird die Belohnung, die Miner für die Validierung von Transaktionen und das Hinzufügen neuer Blöcke zur Blockchain erhalten, halbiert. Das findet alle 4 Jahre statt. In der Vergangenheit führte das Halving immer zu starken Kursanstiegen.