Bitcoin steigt weiter und ist mehr als 23.000 Dollar wert

Kein gesunder Aufschwung

"Von einem gesunden Aufschwung kann aber jetzt nicht mehr die Rede sein“, sagte Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus. Inzwischen würden wieder verstärkt Privatanleger einsteigen. "Dass die Rally in diesem Tempo so nicht weitergehen kann und auch nicht wird, sollte jedem klar sein", so Emden.

Vom Bitcoin-Höhenflug profitieren auch andere Kryptowährungen. Ethereum beispielsweise hat im 24-Stunden-Vergleich um 11,66 Prozent zugelegt und befindet sich aktuell bei 661 Dollar. Auch Litecoin und XRP haben zuletzt kräftig zugelegt.