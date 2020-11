Kursexplosion bei Bitcoin: Warum die Sorge vor einer neuen Blase wächst

Mehr Spieler am Markt

Die Positionen in den wichtigsten Optionsmärkten sind von praktisch Null Anfang 2019 auf mittlerweile vier Mrd. Dollar gestiegen, wie Daten der Analysefirma Skew zeigen. "Der Zugang hat sich in den vergangenen drei Jahren stark vergrößert, so dass immer mehr Spieler am Markt sind", sagt Tim Swanson von der Blockchain-Softwarefirma Clearmatics.

Parallel dazu haben auch die Gesetzgeber nachgezogen und machen strengere Vorgaben. 2017 gab es für Anleger praktisch keinerlei Schutz vor Betrügern. Außerdem hatten zahlreiche Privatleute durch den Preis-Crash Anfang 2018 Millionen verloren. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin warnte daher eindringlich vor Anlagen in Kryptowährungen.